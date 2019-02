Hospital de Câncer Alfredo Abrão “Ilumine a esperança de quem luta contra o câncer” Doações podem ser fidelizadas por meio da conta de energia elétrica

O Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão (HCAA) lançou mais uma ação solidária que tem como objetivo angariar fundos para o custeio do hospital em prol dos pacientes oncológicos.

A campanha com slogan “Ilumine a esperança de quem luta contra o câncer, doe através de sua conta de energia elétrica” estimula as doações através do tel: 0800 600 6313. Foi formalizada parceria com a empresa Energisa que abraçou a causa através do convênio, que permite aos clientes doarem qualquer quantia ao HCAA. As operadoras da Central de Captações de Recursos do HCAA (Telemarketing) poderão registrar através de contatos telefônicos a contribuição mensal autorizada pelos titulares das contas de energia elétrica, fidelizando desta forma as doações ao hospital que tanto precisa de ajuda.

Filantrópica e sem fins lucrativos, a Instituição busca suprir a grande demanda de consultas, exames, tratamentos e cirurgias buscando a reabilitação dos pacientes com câncer, além de realizar programas de prevenção, proteção e promoção da saúde dos cidadãos.

O Ministério da Saúde apontou que o câncer é a segunda causa de mortes no Brasil, atrás apenas de doenças cardiovasculares. Estudo do Conselho Federal de Medicina (CFM) com base nos números oficiais mais recentes do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), apresentado em 2018, demonstrou que em 10% dos municípios brasileiros o câncer já é a primeira causa de mortes. Com a manutenção dessa trajetória, em pouco mais de uma década as neoplasias serão as responsáveis pela maioria dos óbitos no Brasil.

As estatísticas de avanço da doença têm se refletido a cada ano com o registro do aumento progressivo do número de procedimentos realizados no HCAA, que saltou de 109 mil no ano de 2013, para mais de 216 mil em 2017, um crescimento de quase 100% nos atendimentos. Os recursos infelizmente são insuficientes e o HCAA trabalha com grande déficit orçamentário. Para que possamos suportar essa grande demanda são realizadas campanhas como esta, que multiplicam a solidariedade e nos auxiliam a manter e ampliar os atendimentos.

A doença requer tratamento imediato para evitar sua rápida progressão. O câncer atinge o ser humano em partes que vão muito além do corpo, abalando mental e emocionalmente o paciente e seus familiares que sofrem no enfrentamento desta tão difícil doença. Somando forças poderemos multiplicar as chances da atenção integral e dignidade àqueles que lutam pela vida.

Dê mais energia aos que lutam pela vida, impulsione esta ação, e espalhe a luz da esperança. Ligue 0800 600 63 13 e contribua!