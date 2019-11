Meio Ambiente Imam leva Projeto Horta com Pneus a Ceim e ao Caps-AD

Projeto Horta com Pneus busca proporcionar uma alimentação saudável, práticas de plantio e cultivo, além da reciclagem Foto: ASCOM/Prefeitura de Dourados

O Departamento de Educação Ambiental do Imam (Instituto do Meio Ambiente) e o Ceim Beatriz de Barros Bumlai inauguraram na terça-feira o Projeto Horta com pneus. Esta foi a terceira escola de Dourados beneficiada com a inciativa, cujo objetivo é proporcionar uma alimentação saudável aos alunos das escolas municipais e centros de educação infantil, além de trabalhar com eles o plantio e cultivo desses alimentos.

O projeto Horta com Pneus tem também como objetivo promover a prática ambiental através da educação nas escolas, a partir da implantação de hortas que utilizem como matéria-prima pneus inservíveis do ecoponto do município.

CAPS-AD

O projeto Horta com Pneus também está sendo desenvolvido com no CAPS-AD (Centro de Atendimento Psicossocial – Álcool e Drogas) e tem como finalidade buscar a inclusão social e trabalhar com os pacientes do CAPS-AD a importância de uma alimentação saudável.

De acordo com Deisy Claro Duarte, diretora do Departamento de Educação Ambiental do Imam, o projeto, iniciado dia 30 de outubro de 2019, teve como primeiro passo uma visita dos pacientes ao viveiro municipal, “um primeiro contato com a maneira correta de fazer o plantio e manutenção”. Também foi trabalhada a importância da reciclagem de pneus e das cores.

Os alimentos produzidos serão utilizados na alimentação dos pacientes.