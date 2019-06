Incêndio atinge área de eucalipto de empresa no bairro Santo Eugênio

Incêndio esta tarde atingiu parte de terreno do centro de distribuição da empresa Alimento Dallas, no bairro Santo Eugênio, em Campo Grande. As chamas atingiram cerca de 100 metros quadrados da área e alcançaram 1,5 metro de altura.

As chamas estavam baixas, mas, por conta do vento, começaram a se espalhar rapidamente. A brigada de incêndio, formada por 15 funcionários treinados começou a combater as chamas fazendo aceiros – limpando a área no entorno e retirando material que possa aumentar o fogo – para evitar a passagem do incêndio.

Eles também usaram a técnica de “fogo contra fogo”, em que alimentam as chamas, de forma controlada, para minar os focos de incêndio, queimando logo o que tiver por perto. A proximidade de brejo também ajudou na contenção.

O incêndio foi controlado e, agora, a equipe faz o rescaldo. O incidente atingiu principalmente a vegetação rasteira e não causou estragos significativos, já que a central de distribuição fica longe do local. Figueiredo acredita que o incidente tenha começado com alguma bituca de cigarro jogada por alguém que passava pelo local.