Incêndio Incêndio atinge hidrelétrica na divisa de MS Cerca de 60 mil litros de combustíveis foram consumidos pelas chamas

Um incêndio atingiu um tanque de óleo da usina hidrelétrica de Ilha Solteira-SP divisa com Mato Grosso do Sul. O incidente teve início da noite de terça-feira (1º) e cerca de 60 mil litros de combustível foram consumidos pelas chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros um transformador explodiu e causou o incidente. Brigadistas das cidades de Pereira Barreto (SP) e de Aparecida do Taboado (MS) auxiliaram no controle das chamas. O fogo no transformador foi extinto ainda ontem.

A usina é considerada a maior do estado de SP e a sexta maior do país. Segundo o site Rádio Caçula, não houve registro de feridos.

Em nota, a assessoria da usina afirmou que a empresa tomou medidas imediatas para contenção do incêndio e o fogo foi extinto em curto tempo. As causas e eventuais prejuízos estão sendo apurados.