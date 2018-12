Incêndio Incêndio atinge hotel na região da antiga rodoviária da Capital Corpo de Bombeiros já deslocou equipes para a região; fogo teria começado no segundo andar do imóvel

Um incêndio na tarde desta segunda-feira (10) atingiu o prédio do Hotel Nacional, no cruzamento das ruas Dom Aquino e Allan Kardec, no Amambai –nas imediações da Rodoviária Velha, região central da Capital. O fogo começou no segundo andar do local, segundo informações preliminares.

Viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o enfrentamento ao fogo e chegaram há pouco ao local, para onde também foi deslocado um caminhão-pipa. Os primeiros relatos indicam que chamas altas tomaram o prédio.

Até o momento, porém, não há informações sobre vítimas ou sobre o que teria ocasionado o fogo.

A fumaça já pode ser vista de algumas regiões da cidade, aparentemente cobrindo o telhado do prédio de dois andares no Amambai –onde estão localizados vários hotéis e pensões que recebiam passageiros que se valiam do antigo terminal rodoviário.