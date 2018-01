Internacional Incêndio no topo da Trump Tower em NY, deixa dois feridos "As chamas foram controladas rapidamente"

Um incêndio de pequenas proporções atingiu um andar próximo ao topo da Trump Tower, em Manhattan nesta segunda-feira (8), deixando ao menos dois feridos, informou o Departamento de Bombeiros de Nova York.

O incêndio elétrico começou por volta das 7h20 da manhã (10h20 em Brasília), e os bombeiros responderam quase que imediatamente. As chamas foram controladas rapidamente.



Em um tuíte, o departamento informou que o fogo ocorreu no sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado do prédio.