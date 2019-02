Flamengo 'Incêndio ocorreu no meu quarto', diz jogador sobrevivente do Flamengo

Felipe Cardoso, atleta da categoria de base do Flamengo, conhecido como Felipinho, afirmou em redes sociais que conseguiu escapar do incêndio que atingiu o alojamento do Centro de Treinamento de Vargem Grande, na Zona Oeste, que matou 10 pessoas e deixou outras três feridas.

O jogador contou que o incêndio começou no seu quarto, e que conseguiu escapar por ter acordado antes de o fogo chegar à sua cama.

"Incêndio ocorreu no meu quarto, só tenho que agradecer a Deus por conseguir acordar e escapar da morte, Deus conforte meus irmãos????????????????"

As chamas atingiram as instalações onde dormiam jogadores entre 14 e 17 anos que não residiam no Rio. Ainda não há identificação dos mortos. Os bombeiros chegaram a dizer que todos eram adolescentes, mas não há informações oficiais.

Às 9h50, a polícia chegou ao Ninho do Urubu para fazer a perícia. Um inquérito foi instaurado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) para apurar as causas do desastre.

O adolescente João Pedro da Cruz, de 16 anos, atleta da categoria de base conhecido como Neguebinha, contou, na manhã desta sexta, que amigos chegaram a chamá-lo para dormir no alojamento, mas ele preferiu ir para casa, já que não haveria treinamento hoje.

“Fiquei sabendo que não ia ter treino e vim para casa de um amigo, que fica próximo, na Barra da Tijuca. Ontem chegou três amigos meus e pediram para eu dormir no alojamento, mas eu vim para casa. Aí eu acordei hoje e me falaram que tinha acontecido essa tragédia e eu fiquei apavorado. A maioria deles ficaram lá, dos meus amigos todos ficaram lá. Eu acordei hoje com essa notícia horrível”, contou João.

As chamas atingiram as instalações onde dormiam jogadores entre 14 e 17 anos que não residiam no Rio.

Parentes buscam notícias

Familiares de atletas da categoria de base do Flamengo chegam a todo momento no Centro Treinamento em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira, em busca de informações de jovens que estavam no local durante o incêndio que atingiu o local no fim desta manhã, deixando 10 mortos e três jovens feridos.

Washington Barbosa, pai de Samuel, de 16 anos, que deixou o Piauí e mora há um no alojamento provisório, conta que o filho está emocionalmente abalado.

"Ele conseguiu escapar e chamou um amigo, conhecido como Bolívar, que está no hospital. Ele contou que viu a fumaça e conseguiu sair correndo", explicou Washington.

O autônomo Edinaldo Gama também chegou cedo ao Centro de Treinamento em busca de informações sobre um amigo da família que treina na base do clube, de 17 anos. "Ele é de Santa Catarina. A gente não tem informações dele", destacou.

Adelísia Damasceno da Silva é mãe de Diego, zagueiro de 15 anos, que está em casa e ainda não foi informado sobre a tragédia.

"Eu estou prestando solidariedade às mães que estão longe daqui. Meu filho poderia ser uma das vítimas se a nossa família não tivesse decidido vir para cá", explicou ela, que morava em um bairro distante, mas resolveu se mudar para as proximidades do Ninho do Urubu.

Jefferson Rodrigues da Silva é dono de uma pensão próxima ao Ninho do Urubu e conhece muitos dos atletas, que já se hospedaram na casa dele. Hoje cedo ele falou com Caíque Soares, da categoria sub 15, um dos sobreviventes.

Chorando muito, o menino contou que escapou apenas com a roupa do corpo em meio à fumaça e que perdeu até o telefone celular queimado no incêndio. "Ele disse que não deu tempo de nada, que morreram alguns colegas dele. Ele só chora. Foi muito rápido. Ele viu aquilo e gritou os colegas", explicou Jefferson, contando que o menino está recebendo apoio psicológico. O adolescentes é de Tocantis.

Vítimas

Três adolescentes ficaram feridos, um deles em estado grave, e foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra:

Cauan Emanuel Gomes Nunes, 14 anos, de Fortaleza (CE);

Francisco Diogo Bento Alves, 15 anos;

Jonathan Cruz Ventura, 15 anos, o mais grave.

Às 8h40, Jonathan foi levado às pressas para o centro cirúrgico. Em 2017, Cauan Emanuel chegou a disputar o Campeonato Cearense pelo Santa Cruz e o Campeonato Futsal Colegial, pelo Salomé Bastos e Falcões da Vila, de Fortaleza. O jogador cearense estava desde o ano passado no Flamengo, disputando os campeonatos da categoria de base.