IncÃªndio que destruiu apartamentos foi causado por carregador na tomada

O Corpo de Bombeiros concluiu que o incêndio que destruiu dois apartamentos em Santos, no litoral de São Paulo, foi causado por um aparelho celular que superaqueceu após ter sido deixado no carregador.

Mesmo assim, as causas do incêndio permanecem sendo investigadas pela perícia. De acordo com o G1, o apartamento, localizado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no bairro da Pompéia, era destinado à reserva de temporada e foi alugado por um grupo de turistas.

Os turistas afirmaram que, antes de sair do imóvel, um deles deixou o celular carregando em cima de uma cama, o que fez com que o aparelho tivesse um superaquecimento.