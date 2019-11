Pantanal Incêndios no Pantanal deixam Judiciário de 2 cidades sem comunicação Comarcas de Corumbá e Dois Irmãos do Buriti estão sem telefonia e internet

Os incêndios que atingem o Pantanal ao longo desta semana também atingiram a prestação de serviços públicos em municípios da região. As comarcas de Corumbá –a 419 km de Campo Grande– e de Dois Irmãos do Buriti –83 km da Capital– estão sem comunicação via internet ou telefonia. Os cabos utilizados na rede de fibra ótica que cortam a região foram atingidos pelas chamas.

Em virtude do problema, o juiz diretor do Foro de Corumbá suspendeu os prazos processuais, uma vez que os processos do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) tramitam de forma virtual. A solução do problema depende da empresa responsável pela rede. O atendimento físico nas comarcas, porém, foi mantido normalmente.

Balanço divulgado na tarde de quinta-feira (31) apontou que, nas 48 horas anteriores, foram registrados 462 focos de incêndio em vegetação, sendo 340 deles em Corumbá. Neste município, o serviço de banda larga oferecido por algumas operadoras também foi paralisado, sendo registrados também picos de energia e, por consequência, problemas nas bombas responsáveis pelo abastecimento de água –uma rede de transmissão também foi atingida.

Estimativas preliminares contabilizam mais de 50 mil hectare.