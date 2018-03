Iguatemi Incra entrega nesta semana 150 títulos a assentados 'O Título de Domínio (TD) é o instrumento que transfere o imóvel rural ao beneficiário da reforma agrária em caráter definitivo'

A superintendência do Incra em Mato Grosso do Sul vai entregar na próxima sexta-feira (16), 150 títulos definitivos de domínio para os assentados do PA Nossa Senhora Auxiliadora, em Iguatemi. O evento, que acontecerá na sede do PA, às 10 horas da manhã, faz parte do Dia Nacional da Titulação promovido pela Casa Civil e Incra sede, quando a instituição fará entrega desse documento em sete estados da federação.

O Título de Domínio (TD) é o instrumento que transfere o imóvel rural ao beneficiário da reforma agrária em caráter definitivo. É garantido pela Lei 8.629/93, quando verificado que foram cumpridas as cláusulas do contrato de concessão de uso e que o assentado tenha condições de cultivar a terra e de pagar o título de domínio em parcelas anuais por 20 (vinte) anos.

Além da garantia da propriedade da terra para as famílias assentadas, a titulação efetuada pelo Incra contém dispositivos norteadores dos direitos e deveres dos participantes do processo de reforma agrária, especialmente do poder público (representado pelo Incra) e dos beneficiários, caracterizado pelos assentados.

Em Mato Grosso do Sul, a superintendência do Incra espera atender em 2018 em torno de 1000 famílias com o título definitivo e 3000 com o título provisório ( Contratos de Concessão de Uso-CCU).