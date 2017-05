Leilão Incra-MS realiza novo leilão de veículos em junho

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Mato Grosso do Sul (Incra/MS) torna público aos interessados que realizará leilão presencial e online de veículos, agendado com encerramento para o dia 02 de junho de 2017, a partir das 09 horas, sendo leilão online através do portal da Casa de leilões www.casadeleiloes.com.br e o presencial no pátio da Casa de Leilões, sito a Rua Jaboatão, 271, bairro Sílvia Regina, em Campo Grande(MS).

São vários os modelos disponibilizados pelo Incra, como Mitsubishi L200, Toyota Bandeirante, Ford Ranger, Chevrolet Silverado entre outros. Os valores de avaliação começam em R$ 1.500,00, e depende do modelo e do estado de conservação do veículo. O leiloeiro Tarcílio Leite afirma que uma das vantagens é que todos os veículos estão com documentação completamente regular.

Os bens estarão à disposição para visitação nos dias 31 de maio e 1.º de junho. Os interessados em analisar os lotes de n.º 1 ao 11 poderão se dirigir ao pátio da Casa de Leilões nos seguintes horários: das 07:30h às 11:00h e das 13:30h às 17:00h. Os lotes de n.º 12 e 13 poderão ser apreciados na sede do Incra em Dourados, sito à rua Albino Torraca, 1541, bairro Vila Progresso, em Dourados(MS), das 08:00h às 10:30h e das 14:00h às 17:00h, sendo proibida a visitação no dia do leilão.

Mais informações sobre as condições de habilitação, participação, visitação dos veículos e lances mínimos podem ser obtidas por meio do site da casa de leilões e do telefone (67) 3363-7000 ou pelo site www.casadeleiloes.com.br.