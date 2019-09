Desfile cívico Independência do Brasil é celebrada com desfile cívico em creche

Música cantada a plenos pulmões para demonstrar o amor à Pátria. Bandeiras do Brasil e adornos nas cores verde e amarela em mãos. Tudo pronto para celebrar os 197 anos de Independência. Sob o comando de Dona Josephina Fernandes Capilé, centenas de crianças com idades entre 3 e 6 anos atendidas nos maternais I, II e pré-escola, fizeram o desfile cívico da Creche André Luiz na manhã desta sexta-feira (6).

Quem passou pelos arredores do espaço localizado na Rua Wlademiro do Amaral, número 225, na Vila Amaral, teve a oportunidade de assistir a bela cena.

Pioneira no atendimento educacional de crianças com idade pré-escolar em Dourados, a Creche André Luiz atende quase 300 crianças – filhos de pais que trabalham - de um ano e oito meses a cinco anos de idade em período integral, das 7h às 17h. Inaugurada no dia 27 de dezembro de 1980, é fruto da generosidade de Dona Josephina Fernandes Capilé e de seu esposo Flamarion Capilé (in memorian).

Aos 82 anos, mesmo com todos os desafios que enfrenta diariamente, a valente fundadora acompanhou todo o percurso do desfile desta manhã. Antes de iniciarem o percurso nos arredores da creche, ainda no refeitório as crianças cantaram o Hino à Pátria a plenos pulmões, batendo palma.

As noções cívicas fazem parte dos ensinamentos ofertados pela qualificada equipe liderada por Dona Josephina e sua filha, Katye Beloto, a coordenadora pedagógica. E o amor à Pátria é ensinado desde os primeiros dias de aulas no bem cuidado prédio dessa entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que mantém convênio com o poder público e sobrevive graças à ajuda da população.

Depois do desfile cívico, já na frente do Pavilhão da Sopa Flamarion Capilé , onde fica o refeitório da creche, a celebração pela Independência do Brasil continuou e teve até apresentações artísticas. Capoeiristas e bailarinas mostraram seus talentos sob aplausos de Dona Josephina, que mantém no olhar a alegria de ver há 40 anos novas gerações de douradenses se desenvolvendo.

Construída com absoluto empenho do casal Capilé e ajuda de muita gente num terreno doado por Dona Adiles do Amaral Torres, a Creche André Luiz também teve o apoio do cantor Ney Matogrosso, que no início da década de 1980 fez um show em Bauru, São Paulo, e doou toda a arrecadação para aquela que seria a primeira creche de Dourados, inaugurada no dia 27 de dezembro de 1980.

Desde então, essa entidade filantrópica, sem fins lucrativos, é sinônimo de excelência no ensino infantil. Com uma metodologia própria, tem até mesmo atendimento psicológico e garante também noções cívicas e de idioma estrangeiro, o mundialmente falado inglês.