Anitta Índia detona Anitta e a desafia a recebê-la em sua casa: "hipocrisia" Ativista criticou cantora e outros famosos que, segundo ela, se manifestam sobre as queimadas de maneira "superficial"

A ativista indígena Ysani Kalapalo detonou a cantora Anitta e outros famosos nas redes sociais por se manifestarem sobre as queimadas na Amazônia de forma "superficial" e chamou a atitude de hipocrisia.

A polêmica começou quando a cantora publicou um desabafo em suas redes sociais e disse que os índios poderiam se hospedar em sua casa porque eles seriam os verdadeiros donos das terras. "Se um indígena chegar em minha casa e pedir para dormir no meu quarto, vou me sentir na obrigação de falar: querido, entre".

Ysani não comprou o desabafo e foi às redes sociais para chamar a atenção de famosos que, segundo ela, não têm real conhecimento da causa ambiental.

"Ela fala mais ou menos que nós, povos indígenas, podemos ir lá na casa dela e ela vai deixar tranquilo dormir no quarto dela. Só que eu noto uma certa hipocrisia nesses artistas, porque eles falam da Amazônia de uma forma superficial, sem conhecer a realidade. Sem conhecer a causa das queimadas."

A ativista ainda desafiou a cantora a cumprir com sua palavra e hospedá-la em sua casa: "Então, Anitta, aqui estou eu. Espero que você me receba aí na sua casa e espero que você receba outros indígenas para cumprir mesmo com a sua fala, porque está cheio de pessoas como você, cheio de artistas por aí dizendo que vai fazer algo pelos índios. Está aí o meu recado pra você, ta bom? Chega de hipocrisia.”