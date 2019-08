João César Mattogrosso Indicações do vereador João César Mattogrosso garantem limpeza de áreas públicas no Residencial Azal

Após visitar os bairros Parque Residencial Azaleia e Vila Nasser, o vereador João César Mattogrosso (PSDB) solicitou melhorias para região, incluindo limpeza e retirada de entulhos em três áreas das regiões. Os pedidos foram encaminhados para providências da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e atendidos nesta terça-feira (20).

Na Vila Nasser a área beneficiada está localizada entre as ruas Sabino José da Costa, Tenente Lira e João Guimarães Rosa. Já no Residencial Azaleia, ao lado da Unidade Básica de Saúde Dra. Alda Garcia de Oliveira, e entre as ruas Dr. Miguel Vieira Ferreira, Santa Elvira e Petreo também foram feitas intervenções para limpeza e retirada de entulhos.

De acordo com o autor das indicações, a demanda vai ao encontro das reivindicações dos moradores dos bairros, que apontaram problemas de segurança e saúde da população. “A partir das nossas visitas e constante presença nestas regiões, nos deparamos com o pedido recorrente entre os moradores para limpeza dessas áreas. A principal reclamação é que a falta de manutenção provoca disseminação de doenças e insegurança, por propiciar o esconderijo de meliantes”, destaca o parlamentar.

Os encaminhamentos para providências do Executivo são feitos nas sessões ordinárias no legislativo, que ocorrem todas as terças e quintas, no plenário Oliva Enciso da Câmara Municipal de Campo Grande.

