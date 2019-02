Economia Indicador antecedente da economia fecha janeiro com expansão de 2,9% Brasil vive período de expectativa favorável, diz coordenador da FGV

O indicador antecedente composto da economia (IACE) aumentou em 2,9% na comparação com dezembro, chegando a 118,8 pontos, segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) e o The Conference Board (TCB). Das oito séries que o compõem, sete contribuíram para a alta.

O destaque são os índices de expectativas da indústria e de serviços, que tiveram expansão de 6,1% e 5,6%, respectivamente.

Já o índice que mede as condições econômicas atuais – o indicador coincidente composto da economia (ICCE) – cresceu 0,3% em janeiro, avançando para 103 pontos. Os dois índices foram divulgados nesta terça-feira (19) pela FGV.

Expectativas favoráveis

O aumento dos índices mostrou que o Brasil está vivendo um período de expectativas bem favoráveis, avaliou o professor Paulo Picchetti, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC Brasil) do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV).

Segundo Picchetti, o crescimento econômico estão condicionado à aprovação das reformas e que, "embora se acredite que serão aprovadas,“existe sempre uma incerteza associada”. Para o coordenador, as reformas são necessárias para sinalizar que não vai haver uma nova recessão,

De acordo com ele, o resultado do mês evidenciou ainda que os dois indicadores estão subindo, mas que o antecedente sobe com mais força.

"Esse indicador é derivado de algumas expectativas das próprias sondagens da FGV e de expectativas do mercado financeiro e do mercado futuro de juros, que, historicamente, correlacionam bem o que vai acontecer com o ciclo alguns meses à frente.” Para o professor, o ICCE já mostra a “história de recuperação da economia que o país está vivendo no momento", embora o ritmo da retomada ainda seja “bem lento”.

Índices

O IACE é composto pelos índices de expectativas das sondagens da indústria, de serviços e do consumidor; índice de produção física de bens de consumo duráveis; índice de ‘quantum’ de exportações; índice de termos de troca; Ibovespa; e taxa referencial de swaps DI pré-fixada - 360 dias. Swap é um instrumento financeiro que objetiva reduzir riscos.

O ICCE é constituído pelos componentes: índice de produção física da indústria; consumo de energia elétrica na indústria; índice de volume de vendas do comércio varejista; expedição de papel e papelão ondulado; número de pessoas ocupadas; e rendimento médio real do trabalho assalariado.

O ‘The Conference Board’ (TCB) é instituição independente de âmbito global para realização de pesquisas e seminários sobre negócios.

Os próximos resultados do IACE e ICCE estão previstos para 18 de março.