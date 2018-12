Índice Índice de Preços ao Consumidor registra queda de 0,17%, aponta FGV

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) caiu 0,17% no fechamento de novembro, após expansão de 0,48% no resultado de outubro, de acordo com a Fundação Getulio Vargas.

Na apuração, cinco das oito classes de despesa registraram decréscimo em suas taxas de variação.

A maior contribuição partiu do grupo Transportes, que foi de -0,01% para -0,57%. Nesta classe de despesa, o item gasolina também teve desaceleração, passando de -1,33% para -2,90%. No grupo Habitação, a queda foi de -0,65% para -0,94% no período.

Apesar de continuarem registrando inflação, também houve queda nos grupos de despesas Alimentação, de 0,58% para 0,41%; Vestuário, de 0,34% para 0,11%; e Saúde e Cuidados pessoais; de 0,17% para 0,09%.

Nos itens Educação, Leitura e recreação, de 0,32% para 0,40%, e Despesas diversas, 0,08% para 0,16%, houve avanços em suas taxas de variação.