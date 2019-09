São Paulo Índice do Custo de Vida de São Paulo tem alta de 1,88% em oito meses

O Índice do Custo de Vida no Município de São Paulo subiu 0,07% em agosto. O índice de inflação medido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) registrou alta de 1,88% nos primeiros oito meses de 2019 e 3,15% em 12 meses.

A inflação atingiu com mais força as famílias com renda média de até R$ 377,49, com alta de 0,13% em agosto e 3,59% em 12 meses.

O grupo de despesas com maior alta em agosto foi saúde (0,68%). A elevação foi puxada pelos reajustes nos convênios médicos (0,97%).

Em seguida veio habitação, com aumento de 0,21%, influenciado principalmente pela mudança da bandeira tarifária das tarifas de eletricidade, de amarela para vermelha, elevando em 0,96% os valores das contas de luz.

Por outro lado, houve uma queda relevante de 0,40% em transportes, puxada por uma retração de 1,45% nos valores da gasolina.