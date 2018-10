Construção Civil Índice Nacional da Construção Civil varia 0,45% em setembro

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em convênio com a Caixa, ficou em 0,45% no mês de setembro em Mato Grosso do Sul, taxa maior que a registrada em agosto (0,08%).

No acumulado do ano, o indicador ficou em 2,65% e nos últimos doze meses em 3,14%, resultado acima dos 3,12% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2017 o índice foi 0,43%.

O custo médio da construção por metro quadrado no Estado, que em agosto estava em R$ 1.083,18, passou para R$ 1.088,01 em setembro, sendo R$ 601,37 relativos aos materiais e R$ 596,40 à mão de obra.

NACIONAL

No País, o índice apresentou variação de 0,45%, ficando ligeiramente maior que a do mês de agosto (0,36%). Entre as regiões, a Norte registrou a maior alta no mês, 0,79%.

Segundo o gerente da pesquisa, Augusto Oliveira, o resultado regional foi influenciado principalmente pelo acordo trabalhista firmado no Amazonas, que em setembro apresentou variação de 2,62%, a maior entre os estados.

Ceará e Maranhão, com, respectivamente, 1,11% e 1,04%, também tiveram variações devido a altas tanto na mão de obra como no custo dos materiais. Com o resultado de setembro, o Sinapi acumulou variação de 4,15% no ano e 4,33% nos últimos doze meses. Em setembro de 2017, o Sinapi foi 0,27%.

O custo nacional da construção por metro quadrado passou de R$ 1.099,01, em agosto, para R$ 1.103,98 em setembro, sendo R$ 570,79 relativos aos materiais e R$ 533,19 à mão de obra. (Com informações IBGE)