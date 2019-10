CONFLITO Indígenas e produtores rurais tem novo conflito em área de disputa Um indígena teria sido detido pelos seguranças dos produtores durante tentativa de invasão

A batalha por terras na região da Avenida Guaicurus em Dourados, entre indígenas e produtores rurais teve mais um capítulo no final de semana. A Polícia Militar foi acionada após os produtores relatarem tentativa de invasão e prisão de um dos indígenas em sua propriedade rural.

Segundo o boletim de ocorrência, a ocorrência aconteceu no sábado (12) quando um produtor ligou para a polícia para denunciar o caso. Ele disse que um grupo indígena tentou invadir a sede da propriedade rural e os seguranças do local conseguiram prender um dos invasores que estava com uma espingarda.

Durante a ocorrência, os policiais informaram que foram ameaçados pelo grupo indígena que acompanhava de perto a prisão do indígena e gritavam para soltar o mesmo sob ameaça de atear fogo na viatura policial.

O preso foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e relatou apresentar dor em uma das pernas sendo verificado uma ferida provavelmente por arma de fogo. Ele disse que pela manhã ouviu um barulho e sentiu a dor na perna. Dessa forma, foi encaminhado ao Hospital da Vida para os cuidados médicos.

No mesmo momento, uma equipe policial solicitou ajuda na área de conflito, pois relatava estar encurralada pelo grupo indígena sendo que após a chegada de novos policiais foi amenizado a situação.

O Jornal Midiamax buscou contato com lideranças indígenas e aguarda o retorno. Em outros conflitos, os líderes disseram que não estavam à frente do grupo, mas relatavam que não conseguiam controlar toda comunidade.

A disputa pelas terras na região segue há anos, mas foi intensificada nos últimos meses. Proprietários rurais montaram uma guarita da divisa com seguranças 24h para impedir a invasão.