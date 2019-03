Indígenas fecham BR-163 para protestar contra municipalização do tratamento de saúde

Um grupo de 100 indígenas ocupou a Ponte Ayrton Senna, na manhã desta segunda-feira (25). A ponte que está localizada na BR-163, faz divisa com MS com o estado do Paraná. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o grupo protesta contra a municipalização do tratamento da saúde dos indígenas.

Segundo a PRF, os manifestante estão no local desde 1 6h45 da manha de hoje. Conforme a PRF , a manifestação ocorre de maneira pacífica. O bloqueio é feito no Estado do Paraná que dá acesso a entrada para Mato Grosso do Sul.

Em função do protesto, a via sentido sul apresenta lentidão. O movimento está ocorrendo próximo ao município de Mundo Novo.