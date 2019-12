Interior Indígenas recebem certificados de cursos de costureira e pizzaiolo

Além das mulheres do curso de costureira, receberam certificados homens que participaram do curso de pizzaiolo Foto: ASCOM/Prefeitura de Dourados

Em cerimônia realizada na semana passada, no Cras Indígena, foram entregues os certificados dos cursos de costureira e pizzaiolo realizados pelo Senac (Serviço Nacional do Comércio) na reserva indígena de Dourados.

A secretária municipal de Assistência Social, Maria Fátima de Alencar, cita a preocupação da gestão municipal em qualificar a comunidade indígena, aproveitando as máquinas de costura que ficam na aldeia, fruto de emenda parlamentar, para atender aquela comunidade.

Participaram do curso mulheres indígenas beneficiárias do Programa Bolsa Família. Foram 212 horas/aula, que contou com duas turmas de 14 alunas nos períodos matutino e vespertino. Receberam certificados também as alunas e alunos do curso de pizzaiolo realizado no próprio Cras.

Na oportunidade, também, aconteceu o encerramento das oficinas do PAIF (Proteção e Atendimento Integral à Família), comemorado pelos técnicos da secretaria e de toda a comunidade indígena.