Fronteira Índio de 53 anos é preso com arma na fronteira

Um indígena de 53 anos, morador na localidade indígena conhecida como “Yvi Kathu”, em Japorã, extremo sul do Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, foi preso na manhã desta quarta-feira (13/2), após uma equipe da Polícia Militar do Município, acompanhada por membros da Capitania da Aldeia Porto Lindo, localizar no interior da residência do homem, uma espingarda artesanal, de calibre 32 e três munições.

Os militares foram averiguar uma denúncia, que dizia que o dono da casa, de posse de uma arma de fogo, estava ameaçando a vizinhança. Ele negou as ameaças, porém, admitiu possuir uma arma.

Diante disso, ele, a arma e três cartuchos, dos quais dois estavam municiados, que foram localizados em uma mochila no interior da residência, foram apresentados na Delegacia de Polícia de Mundo Novo, para as demais providências que o caso requer.