Indústria Indústria de MS tem saldo positivo de 2.722 novos postos de trabalho Em nove meses foram 44.386 contratações e 41.664 demissões

Contrariando a tendência de saldo negativo de empregos registrado no Estado com fechamento de 2,6 mil vagas, a indústria sul-mato-grosense - composta pelos segmentos de transformação, de extrativismo mineral, de construção civil e de serviços de utilidade pública - já registra saldo positivo de 2.722 novos postos de trabalho no período de janeiro a setembro deste ano.

Em nove meses foram 44.386 contratações e 41.664 demissões, conforme levantamento do Radar Industrial da Fiems. Além disso, somente em setembro, o saldo positivo é de 575 vagas, resultado de 4.524 contratações e 3.949 demissões.

De acordo com o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, enquanto no mês de setembro os maiores saldos foram nas indústrias de alimentos e bebidas (+420), mecânica (+77), têxtil, confecção e vestuário (+72) e serviços industriais de utilidade pública (+61).), nos primeiros nove meses deste ano os maiores saldos foram nas indústrias química (+920), alimentos e bebidas (+715), da construção (+593), metalúrgica (+195), da madeira e do mobiliário (+149) e extração de minerais (+114).

“O conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou o mês de setembro de 2018 com 123.042 trabalhadores empregados, indicando elevação de 0,54% em relação a agosto, quando o contingente ficou em 122.384 funcionários.

Atualmente, a atividade industrial responde por 19% de todo o emprego formal existente em Mato Grosso do Sul, ficando atrás dos setores de serviços, que emprega 191.525 trabalhadores com participação equivalente a 29,6%, da administração pública, com 133.907 empregados ou 20,7%, e do comércio, com 125.771 empregados ou 19,5%”, detalhou Ezequiel Resende.

DETALHAMENTO

Em Mato Grosso do Sul, de janeiro a setembro de 2018, 130 atividades industriais apresentaram saldo positivo de contratação, proporcionando a abertura de 5.231 vagas com destaque para a fabricação de álcool (+910), construção de edifícios (+705), obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (+543), abate de suínos, aves e outros pequenos animais (+302) e fabricação de produtos de carne (+173).

Por outro lado, 83 atividades industriais apresentaram saldo negativo, provocando o fechamento de 2.509 vagas com destaque para obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações (-512), construção de rodovias e ferrovias (-392), montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas (-198) e confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (-168). (com assessoria de imprensa)