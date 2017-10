TRIÊNIO 2017/2020 Indústria frigorífica de MS elege nova diretoria do Sicadems

Foto: Divulgação

Os representantes da indústria frigorífica de Mato Grosso do Sul elegeram, nesta quinta-feira (19/10), a nova diretoria do Sicadems (Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados de Mato Grosso do Sul) para o triênio 2017/2020. Com chapa única, o empresário Ivo Cescon Scarcelli foi reconduzido ao cargo de presidente, enquanto Alberto Sérgio Capuci será o vice-presidente, Mário Lanznaster como secretário e Jandir Roberto Mânica como tesoureiro.

Depois de comparecer à sede da Incubadora Sindical da Fiems, em Campo Grande (MS), onde foi realizada a eleição, Ivo Scarcelli fez um balanço dos últimos três anos à frente do Sicadems e espera que a próxima administração tenha ainda mais êxito. “Estamos passando por momentos difíceis, principalmente com a paralisação de plantas da JBS, mas, o segmento da carne em Mato Grosso do Sul é muito sólido. Nossos rebanhos são saudáveis e estamos bem nas exportações. Então acredito que em pouco tempo o País voltará a crescer e nosso segmento se desenvolverá ainda mais”, avaliou.

Confira a abaixo a composição da nova diretoria do Sicadems:

Diretoria

Presidente - Ivo Cescon Scarcelli

Vice-presidente - Alberto Sérgio Capuci

Secretário - Mário Lanznaster

Tesoureiro - Jandir Roberto Mânica

Suplentes de Diretoria

1º Suplente - Renato Mauro Costa Menezes

2º Suplente - Marcos Antônio Molina dos Santos

3º Suplente - Lauri Francisco Paludo

4º Suplente -Rainer Josef Goehr

Conselho Fiscal

Titulares

Edivar Vilela de Queiroz

Paulo Eduardo Manfrin Pereira

Marcus Vinícius Ortega Amad

Suplentes

Francisco Carlos Manvailer Vendas

Mauro Sérgio Domingues

Rodrigo Piva Tafuri

Delegados representantes junto à Fiems

Efetivo - Ivo Cescon Scarcelli

Suplente - Régis Comarella