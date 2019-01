8ª Feicc Indústrias calçadistas trazem para 8ª Feicc-MS as últimas novidades tecnológicas

Beleza e tendência de moda estão longe de ser o principal atrativo na hora de comprar um calçado. Claro que são pontos levados em consideração, mas de nada adiantam se o modelo escolhido não for confortável. Atentas a essa exigência dos consumidores, as indústrias calçadistas apresentam, durante a 8ª Feicc-MS (Feira de Calçados, Couros e Acessórios de Mato Grosso do Sul), que começou domingo (27/01) e prossegue até esta terça-feira (29/01), no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, em Campo Grande (MS), diversas tecnologias que garantem mais conforto.

A grande aposta da Everlast para a temporada são os tênis para crossfit, com uma tecnologia específica para esporte de alto impacto que tem ganhado cada vez mais adeptos no País. “É um esporte que envolve diversos exercícios, como saltos, corridas, levantamento de peso e outros, então esse tênis tem um solado bem completo, com garras para os exercícios com cordas e dois amortecedores, que reduzem o impacto. É a grande novidade e acreditamos que será o sucesso de vendas aqui da feira”, afirmou Marcelo de Oliveira Adão, representante da marca em Mato Grosso do Sul.

Para o representante da Anatomic Gel, Francisco de Sales Garcia Borges, o sucesso da marca são os solados em gel, que oferecem flexibilidade e maciez na hora de pisar. “Nossa linha 360º e a Mobi contam com forro de couro de carneiro, que não deixa o calçado esquentar muito, garantindo conforto mesmo em dias quentes”, explicou.

Linha infantil

Com tecnologia comum em sapatos de adultos, a Klin apresenta na 8ª Feicc-MS a Palmilha Ultra, em gel. “A palmilha faz toda a diferença na hora de pisar. É conforto, mas também é saúde, porque uma pisada errada pode trazer inúmeros prejuízos, principalmente para as crianças, que ainda estão em formação. Então usar a tecnologia para oferecer mais conforto e maciez é uma das preocupações da Klin. Além disso, também é uma marca que se preocupa com as tendências, por isso a outra novidade dessa coleção é a linha hype, inspirada nas passarelas de moda do mundo todo”, ressaltou o representante Geraldo da Silva Nogueira.

A Ortopé traz para a coleção outono/inverno a palmilha gravidade zero, tecnologia canadense desenvolvida para a Nasa, que, de acordo com o representante Laelcio Fernandes de Oliveira, se trata de uma palmilha de EVA que se ajusta aos pés das crianças, oferendo maciez e proteção anti-impacto. “Percebemos que é uma preocupação muito grande dos pais comprar um sapato que traga conforto para os filhos, para que eles possam brincar, correr, pular e fazer todas as atividades comuns de uma criança sem correr o risco de machucar os pés com uma pisada errada ou com calos e bolhas”, explicou.

Ainda entre as novidades da Ortopé para a nova coleção, o tênis com caixa de som bluetooth promete fazer sucesso entre a garotada. “É nosso grande lançamento e o carro-chefe da coleção outono/inverno. Temos modelos femininos e masculinos em quatro cores diferentes, para todos os gostos. E também é muito prático, porque vem com uma bateria com duração de 8 horas, que pode ser carregada por cabo USB. É uma diversão para a criança, que pode caminhar ouvindo música sem se preocupar com fones de ouvido”, completou Laelcio Oliveira.

Lojistas

Para a lojista Maria Isabel Alcocer Dávila, da American Sport, localizada em Corumbá (MS), as novas tecnologias trazem valor agregado ao produto e atraem os clientes. “Já estou fazendo os pedidos desses tênis da Ortopé que tocam músicas, porque tenho certeza de que vão fazer muito sucesso entre as crianças, mas também estou atenta às tecnologias que envolvem conforto, porque é uma preocupação constante dos pais”, comentou.

Participando pela primeira vez da Feicc-MS, a lojista Regina Ferreira dos Santos, da LN Moda e Esporte, localizada em Miranda (MS), se surpreendeu com as novidades apresentadas. “Realmente as marcas têm se preocupado com a qualidade e o conforto dos calçados. Nunca tinha visitado a feira, mas não esperava tantas marcas com tecnologias inovadoras. Com certeza é um evento que vai ficar anotado no meu calendário todos os anos, porque não dá para perder”, finalizou.