Aumento na produtividade Indústrias conquistam bons resultados após aderir ao Brasil mais produtivo

Foto: Divulgação

Após dois meses de adesão ao Programa Brasil Mais Produtivo, o empresário Rodrigo da Costa Escavassa, da Planet Camiseteria, de Campo Grande (MS), registrou um aumento na produtividade de 69,76%. O resultado foi apresentado ontem (26) na sede do Senai Empresa, quando a equipe do CTV (Centro de Tecnologia do Vestuário) detalhou ao empresário a utilização da metodologia Manufatura Enxuta (Lean Manufacturing), que é baseada na redução dos desperdícios mais comuns no processo produtivo: superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos.

Segundo o gerente do Senai Empresa, Rodolpho Caesar Mangialardo, depois do trabalho desenvolvido na Planet, a empresa apresentou um ganho anual de aproximadamente R$ 58 mil. “Sabemos que as indústrias atendidas pelo CTV do Senai sempre precisam de condições e recursos e, com esse Programa, conseguimos aplicar nas empresas metodologias relativamente simples, mas que, com técnicas avançadas, contribuem para o aumento da produtividade”, apontou.

Ele ainda destacou que o Brasil Mais Produtivo é de extrema importância para aumentar a competitividade e, consequentemente, os lucros da empresa. “Para quem quer se manter no mercado e se mostrar competitivo, esse benefício é bastante importante. Mas isso é só a ponta do iceberg do que as qualificações do CTV podem apresentar para a indústria no Estado”, completou.

O empresário Rodrigo da Costa Escavassa comentou que já conhecia o Programa Brasil Mais Produtivo quando ele foi implementado na Bahia. “Achei fantástico e quando soube que havia chegado a Mato Grosso do Sul, não hesitei em participar. A mudança foi bem grande na questão do layout da empresa e no comportamento dos funcionários, que se sentiram incluídos no processo. Acredito que esse foi o grande diferencial. E também já percebi a redução de custos na produção desde que iniciei o programa, principalmente com relação a hora extra, pois conseguimos identificar e solucionar o principal gargalo”, afirmou.

Presente na reunião, o presidente do Sindivest-MS (Sindicato das Indústrias do Vestuário, Fiação e Tecelagem de MS), José Francisco Veloso, destacou a eficiência do Programa Mais Produtivo quanto aos resultados. “É importante porque as empresas têm uma dinâmica de, num curto prazo, ter resultados fantásticos na produtividade e, com isso, ter preço mais competitivo e poder se manter no mercado”, finalizou.

O Programa Brasil Mais Produtivo (B+P) é uma iniciativa do Governo Federal que visa aumentar a produtividade em processos produtivos de empresas industriais, com a promoção de melhorias rápidas, de baixo custo e alto impacto. O Programa é coordenado pelo MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços) e realizado pelo Senai, ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), com a parceria do Sebrae e apoio do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).