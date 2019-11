Enem Inep anuncia cancelamento de uma questão do Enem Item desconsiderado faz parte do caderno de ledores para portadores de necessidades especiais

Instituto que formula as provas do Enem anunciou, nesta terça-feira (19), que uma questão da prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias foi anulada. O item a ser desconsiderado faz parte do Caderno de Questões Braile e Ledor.

Conforme a Agência Brasil, o Inep explicou que o "caderno Ledor" é preparado para os aplicadores que atuam como ledores para os participantes que, por algum motivo, solicitam auxílio para a leitura da prova como recurso de acessibilidade.

A questão anulada consta no Caderno Azul como número 90; no Caderno Amarelo como 78; no Caderno Branco como 66; e no Caderno Rosa como 72.