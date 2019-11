EDUCAÇÃO Inep divulga antecipado gabaritos preliminares do Enade 2019 Exame avalia alunos que estão concluindo graduação

Foto: Divulgação

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou hoje, terça-feira (26), os gabaritos preliminares das questões objetivas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). Foram divulgados ainda os 29 cadernos de provas das graduações avaliadas na edição deste ano.

Realizado no domingo (24), o exame avalia estudantes concluintes de cursos de graduação. Cerca de 390.365 estudantes fizeram as provas em 1.063 municípios de todo o país. A divulgação do gabarito estava prevista para amanhã (27), de acordo com o Inep, mas foi antecipada.

As manifestações contrárias aos gabaritos publicados podem ser encaminhadas nesse endereço eletrônico, até 25 de janeiro de 2020. Com informações da Agência Brasil.