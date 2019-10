EDUCAÇÃO Inep divulga Cartilha da Redação do Enem 2019 O MEC divulgou uma cartilha com série de dicas e orientações para os candidatos que vão participar da avaliação deste ano

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), divulgou diversas informações sobre o ENEM 2019 nesta semana. Entre os destaques está a Cartilha da Redação do Enem 2019, com uma série de informações sobre a prova.



O participante do Exame Nacional do Ensino Médio em 2019 deverá produzir uma redação do tipo dissertativo-argumentativo com no mínimo sete linhas e no máximo 30 e feita com caneta de tinta preta.



No Enem, o estudante receberá um tema principal com outras informações de apoio e deverá criar uma redação seguindo seguinte ordem: tema, tese, argumentação e proposta de intervenção (uma solução que deve ser apresentada para o problema central do tema envolvido.



Professores de cursinhos apontam que alguns dos temas previstos para a redação deste ano são:



Meio ambiente - Preservação, exploração e tragédias

Saúde pública - Epidemias, gravidez na adolescência, DSTs

Segurança pública - Violência urbana, posse e porte de armas, crise nas penitenciárias

Controle parental - Violência em jogos e TV, crianças na internet

Obesidade no Brasil - Políticas públicas, obesidade infantil e crescimento da obesidade na população adulta

Mobilidade urbana - Meios de transporte, problemas no sistema viário

Evasão escolar - Abandono dos estudos no ensino fundamental, desigualdade social, analfabetismo

Crise hídrica - Poluição, esgoto e causas e consequências da crise hídrica

Consumo e sustentabilidade - Desperdício e consumismo

Bullying nas escolas - Violência, agressões e ameaças nas escolas

Preconceito linguístico - Diversidade linguística do Brasil e as variações do idioma

SOBRE A PROVA DO ENEM 2019

O Exame acontecerá entre os dias 03 e 10 de novembro (dois primeiros domingos) e o participante terá que responder a 180 perguntas:



45 de Linguagens e Códigos

45 de Ciências Humanas

45 perguntas de Ciências da Natureza

45 de Matemática



Além das questões sobre as áreas acima, ele terá que desenvolver uma redação que tem grande peso final na avaliação. O resultado do Enem 2019 é base para participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2020), do Programa Universidade para Todos (ProUni 2020) e também do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies 2020).