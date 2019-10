ENEM 2019 Inep libera visualização de locais das provas no dia 16 de outubro Relembre os dias de exames e regras para realização da prova

Alunos verificam os locais de provas do exame realizado em 2018 Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Os mais de 5 milhões de candidatos inscritos para Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão conferir os locais de prova na quarta-feira (16) de outubro.

Segundo anunciou o Ministério da Educação, endereço e o número da sala para realização da prova ficarão no sistema junto com a liberação do Cartão de Confirmação da inscrição.

O exame será realizado em dois dias, o primeiro no 3 de novembro — o segundo será no dia 10.

Atentos, os inscritos que moram longe dos locais de prova podem conferir o local na Página do Participante, ou pelo aplicativo do Enem, que pode ser baixado gratuitamente em todo aparelho móvel.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do Enem, recomenda que os participantes levem o Cartão de Confirmação impresso nos dois dias de prova.

Além do local de prova, com o Cartão de Confirmação da inscrição em mãos, os participantes poderão conferir:

O número de inscrição;

As datas e os horários do exame;

A opção de língua estrangeira feita durante a inscrição;

O tipo de atendimento específico e/ou especializado com recursos de acessibilidade, caso tenham sido solicitados e aprovados.

“Antes do exame, é importante que os candidatos avaliem o trajeto até o local da prova para verificar a distância, o tempo gasto e a melhor forma de chegar. O objetivo é evitar atrasos nos dias de aplicação”, explicou o presidente do Inep, Alexandre Lopes, ao jornal “Metro”.

Os estudantes devem chegar aos locais de provas com antecedência, em vista que o trânsito em algumas capitais é lento. Os portão estarão abertos as 12h (Brasília) e fecharão às 13h.

Vale lembrar que para realização da prova é obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. Garrafinhas com água e lanches devem estar em recipientes transparentes.