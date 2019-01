UPA-Vet Inércia na construção da UPA-Vet de Campo Grande gera revolta de vereador Veterinário Francisco acusa prefeito de usar animais para ganhar votos

Por: GABRIELA COUTO com Assessoria

Depois de prometer na campanha política a construção da UPA Vet em Campo Grande e vetar o projeto que estava previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019, o prefeito Marcos Trad (PSD) ganhou briga com o vereador vereador Francisco Veterinário (PSB).

Em março do ano passado, o Chefe do Executivo chegou a anunciar que o projeto ficaria pronto em apenas seis meses, mas até o momento não saiu do papel.

“A Causa Animal serviu para ganhar votos. Antigamente, os políticos posavam beijando crianças. Agora a moda e abraçar e beijar pets e dizer que é da causa animal, mas efetivamente não fazem nada a respeito só usam como plataforma política”, atacou o parlamentar.

Segundo o veterinário Francisco, as emendas para o orçamento de 2019 que foram vetadas seguiram os mesmos critérios técnicos das emendas feitas para o orçamento de 2018 que na época foram aprovadas pela Prefeitura de Campo Grande.

Ele ainda afirmou que destas, nenhum centavo foi utilizado pelo município. “Eu quero saber qual é o critério técnico da Prefeitura de Campo Grande que em um ano aprova e no outro não. Será que ano passado não teve critério e esse ano foram muito criteriosos. Os moldes técnicos foram os mesmos, a única diferença foi que aumentamos os valores. Em 2018 minha emendas foram contempladas e aprovadas, mas o dinheiro que é bom e ajudaria a nossa população sumiu. Não foi usado.”

Se estivesse funcionando, o prédio que deveria estar anexo ao CCZ iria atender de domingo a domingo, 24 horas por dia. Para o vereador, defender a causa animal vai além de fazer castração de gastos e proibição de fogos de artifícios em festas exclusivas da Prefeitura de Campo Grande, únicas medidas feitas até agora por Trad.