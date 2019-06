Inflação Inflação acumulada deve ficar abaixo dos 4%, dizem economistas Bebidas e alimentos contribuíram para deflação no período

A pesquisa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgada nesta sexta-feira (7), relativa ao mês de maio, revela nova queda no índice que ficou estabelecido em 0,13%.

No mês anterior (abril) a taxa foi de 0,57%, o que leva a projeção de queda abaixo de 4%, nos próximos meses.

Em razão da retração do principal índice econômico do Brasil, aumentam as chances da taxa Selic finalizar o ano abaixo de 6%. A informação é avaliada pelo economista, Paulo Pereira Silveira, da Nova Futura Investimentos.

"Consideramos que a manutenção de um cenário positivo para o IPCA, junto com o elevado hiato do produto e a perspectiva de desaceleração da economia global, reforçam a hipótese da queda dos juros básicos. O cenário para a aprovação da Reforma de Previdência, porém, precisa se mostrar convincente para que os diretores do BC confirmem essa expectativa", observa o especialista.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O IPCA é coordenado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que confirma o índice como o menor do país, desde 2006, 0,10%. Os dados coletados até o momento revelam que a variação acumulada no ano está em 2,22% e em 12 meses chegou a 4,66%.

Na pesquisa foram identificados ainda, os quatro produtos responsáveis pela deflação no quinto mês do ano: bebidas ( - 0,56%), artigos de residência ( - 0,10%), educação ( - 0,04%) e comunicação (- 0,03%).

O resultado do grupo Alimentação e Bebidas obteve o melhor desempenho, com retração no preço do tomate ( - 15,08%) e o feijão carioca ( - 13,04%). A média no valor das frutas também recuou em ( - 2,87%).

*Com informações da Ascom IBGE