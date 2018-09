Saúde Influenza mata 30 pessoas em MS, diz boletim da Secretaria da Saúde "O boletim mostra um crescimento no número de mortes, em 2017 foram 6 registros"

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou nesta quarta-feira (26), um boletim sobre o número de mortes por gripe Influenza em Mato Grosso do Sul. São 30 óbitos até agora em 2018 por conta da doença, a maioria em Campo Grande, que teve 17 registros.

Os números da gripe no estado englobam os três tipos de vírus de maior circulação: Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B.

Cidades do interior também registraram mortes por conta da gripe: Alcinópolis, Chapadão do Sul, Costa Rica (2), Coxim (2), Dourados, Nioaque, Aquidauana, Naviraí, Sidrolândia e Três Lagoas. Em 2017, foram confirmadas 6 mortes por Influenza em Mato Grosso do Sul.

