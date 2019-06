Vereadora Enfermeira Cida Infraestrutura para o Jardim Montevidéu é destaque nas indicações da vereadora Enfermeira Cida

Na manhã desta terça-feira (18), durante a 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal, a vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros) encaminhou à Prefeitura de Campo Grande, 47 indicações solicitando melhorias para 11 bairros da Capital, entre eles, o Jardim Montevidéu.

Nos documentos apresentados, a parlamentar solicitou para o Jardim Montevidéu, ronda policial, drenagem, implantação de rede de esgoto, troca de lâmpadas, limpeza na Avenida Ana Rosa Castilho Ocampo, a partir da BR-163, patrolamento e encascalhamento na Travessa Lábrea, pavimentação asfáltica, a viabilidade de construção de uma Escola Municipal de Educação Infantil. Além disso, a vereadora voltou a cobrar a construção de uma praça com academia ao ar livre e de uma Unidade Básica de Saúde da Família para atender a comunidade.

“O Jardim Montevidéu é um dos muitos bairros de Campo Grande que sofrem com falta de infraestrutura em várias áreas. Por isso, na sessão de hoje, pedi uma atenção especial para a região, para que os moradores sejam melhor assistidos pelo Poder Público”, comentou a parlamentar.

Já para o bairro Jardim Monte Alegre, foi solicitado drenagem e pavimentação asfáltica, limpeza de vias públicas e do terreno localizado na Rua Pentecoste, implantação de rede de esgoto e esforços para que a linha de ônibus nº 503 volte a circular na Rua Pentecoste.

Ainda durante a sessão, a vereadora cobrou instalação de poste e troca de lâmpadas na Vila Romana, instalação de quebra-molas na Rua Ponta Grossa e pintura horizontal e vertical Rua Lagoa Rica, no bairro Panorama, reparos nas lâmpadas, recapeamento e tapa-buraco na Vila Piratininga, instalação de redutores de velocidade na Avenida Philomeno Costa, no Bairro Mata do Jacinto, viabilidade de instalação de semáforo na Avenida Eduardo Elias Zahran, esquina com Rua Cayová, no bairro Vila Vilas Boas, ronda policial e reforço na Pediatria da UBSF Dr. João Miguel Basmage, no Parque Novos Estados, a possibilidade de tornar mão-dupla a Rua dos Rosa Pires, na Vila Rosa Pires, limpeza de calçadas, terrenos e ronda policial no Bairro Guanandi, e ainda, manutenção da rede de esgoto na Avenida Vereador Thyrson de Almeida e limpeza da margem do Córrego Anhanduizinho, no bairro Jardim Aero Rancho.

“Todas essas solicitações encaminhadas hoje à Prefeitura de Campo Grande visam proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar aos moradores da nossa cidade. São, muitas vezes, ações simples, mas que significam muito para os moradores. Esperamos que sejam todas atendidas pelo Executivo Municipal”, pontuou a vereadora.

A vereadora ressalta que seu gabinete, na Câmara Municipal, está sempre à disposição da população. “Nosso mandato está sempre ali para ouvir as pessoas e, juntos, buscar soluções que garantam mais dignidade para a população campo-grandense”.