Ingresso na carreira penitenciária é oportunidade de estabilidade e ascensão profissional

Foto: Keila Oliveira

Ingressar no serviço público é o objetivo de muitas pessoas. E após a realização de várias fases de concurso, o sonho se tornou realidade para a nova servidora da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Dayhany Barbosa Chaves, de 28 anos. Formada em Direito há cinco anos, ela tomou posse, nessa quinta-feira (22.2), como agente penitenciária. Mais que a estabilidade desejada, o cargo representa sua independência financeira, já que é o primeiro emprego que conquista em sua vida.

“Essa posse significa um grande passo e uma excelente oportunidade de iniciar minha carreira. Quero me aperfeiçoar e contribuir de alguma forma, tanto é que já estou concluindo minha pós em Gestão Pública”, afirmou Dayhany que irá atuar na área de Administração e Finanças e se diz ansiosa para entrar em exercício.

Ela faz parte do grupo de 85 novos agentes que irão ingressar na carreira penitenciária de Mato Grosso do Sul. De acordo com o cronograma, a posse dos servidores, todos com nível superior, prossegue até o dia 2 de março, com a inclusão para atuação nas áreas de Segurança e Custódia, Administração e Finanças e Assistência e Perícia. O ato representa a convocação dos últimos candidatos aprovados em todas as fases do último concurso público realizado em 2015.Para Douglas Assad Arruda, 37 anos, este será o segundo cargo público que assume. Servidor estadual há seis anos em Corumbá, Douglas é formado em Ciências Econômicas e atuava como Gestor de Atividades Educacionais pela Secretaria de Estado de Educação (SED). “Meu objetivo é crescer profissionalmente, além da questão salarial eu quero ser agente por me identificar com o sistema penitenciário”, conta afirmando que conhece um pouco da realidade da profissão por sua esposa ser agente de carreira há mais de três anos.

Com a satisfação estampada no rosto, Antônio Fabrício da Silva, de 30 anos, declarou que sempre almejou ingressar na área de segurança pública. “Assinar minha posse hoje é a concretização desse sonho. Fui bancário por mais de três anos, mas nunca me senti realizado com a profissão”, contou satisfeito com a nova conquista.De acordo com a direção da Agepen, a lotação dos novos servidores está ocorrendo conforme a ordem de classificação no certame e a disponibilização no município de preferência para a área concorrida – Segurança e Custódia, Administração e Finanças e Assistência e Perícia – e suas especificidades.

O maior número foi disponibilizado para Corumbá e Ponta Porã, com 14 vagas cada; seguidas por Dourados, com 11, e Campo Grande, com oito. Foram ofertadas também para as cidades de Bataguassu, Caarapó, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Jardim, Paranaíba, Naviraí, Nova Andradina, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas.

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, a inclusão dos novos agentes penitenciários representa o compromisso do Governo do Estado para com a sociedade em aprimorar os serviços prestados, dando ênfase à qualidade dos atendimentos relacionados ao sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul.