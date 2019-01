Copa América Ingressos para final da Copa América esgotam-se em primeira venda Por volta das 13h30, não havia mais bilhetes disponíveis.

O novo lote de ingressos para a final da Copa América está esgotado no site da organização do torneio. A nova carga de entradas foi colocada à venda nesta sexta (25), ao meio-dia. Por volta das 13h30, não havia mais bilhetes disponíveis.

A partida está marcada para 7 de julho, no Maracanã.

Os três jogos do Brasil na fase de grupos também estão esgotados, menos para cadeirantes. A seleção de Tite faz a abertura do torneio contra a Bolívia, em 14 de junho, no Morumbi, em São Paulo. Depois enfrenta a Venezuela na Arena Fonte Nova, em Salvador, dia 18. A última partida da chave será contra o Peru, em 22 de junho, no Itaquerão.

As entradas para o confronto das quartas de final na arena do Corinthians, entre o 1º do grupo B e o 2º do grupo C também estão quase esgotadas. Restam apenas ingressos para obesos. Há a possibilidade de esta partida ser entre Argentina e Uruguai.

A organização do torneio afirma que novos lotes de ingressos serão disponibilizados para todos os jogos, inclusive final e os demais que já tiveram todos os lote comprados até agora. Ainda não há data definida para a venda.

O sorteio dos grupos aconteceu nesta quinta (24), no Rio de Janeiro.

Será a primeira vez que o Brasil vai sediar a Copa América depois de 1989, quando conquistou o título na última partida da segunda fase, contra o Uruguai. A equipe era comandada à época por Sebastião Lazaroni.

Venda de ingressos para a Copa América 2019

Onde comprar: ingressos.copaamerica.com

2ª Fase de venda

Iniciada nesta sexta (25)

Começou também a venda de ingressos em pacotes comerciais

3ª fase: Ainda sem data definida

Abertura dos centros de troca e retirada de ingresso

Começa a venda física de entradas