Stock Car Ingressos para Stock Car começam a ser vendidos hoje e vão de R$ 25 a R$ 840 Autódromo Internacional da Capital recebe outras duas categorias, Stock Light e Brasileiro de Marcas no dia 11 de agosto

O primeiro lote de ingressos para a etapa de Campo Grande do Campeonato Brasileiro de Stock Car começou a ser comercializado nesta quarta-feira (17) pela internet. A prova está marcada para 11 de agosto e os valores dos bilhetes vão de R$ 25 a R$ 840, de acordo com o acesso ao autódromo.

Além da Stock Car, a Capital também recebe no mesmo fim de semana as provas de Stock Light e Brasileiro de Marcas.

No dia 10, sábado, a pista do Autódromo Internacional será movimentada entre as 8h e 16h. No dia 11, os portões serão abertos as 7h30.

Os ingressos podem ser adquiridos pela internet clicando aqui. A bilheteria oficial funcionará no posto Trokar I, localizado na Rua José Antônio, 260, Centro.

Antes de Campo Grande, a categoria passará por Santa Cruz do Sul (RS) no próximo fim de semana. O líder do Brasileiro da Stock Car é Thiago Camilo, com 131 pontos. Daniel Serra aparece em segundo lugar, com 121 pontos, seguido por Rubens Barrichello, com 116 pontos. A categoria conta com 31 pilotos.

Em 2018 – A etapa realizada em Campo Grande no ano passado foi marcada por mudança de resultado e atropelamento. O piloto Cacá Bueno foi declarado vencedor da segunda corrida da prova, realizada no dia 19 de agosto, três meses depois.

Na pista, Ricardo Zonta terminou em primeiro lugar, mas o piloto foi desclassificado no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) sob argumento de que teria feito o pit stop durante o procedimento de safety car, o que não é permitido pelo regulamento.

Com a desclassificação, o primeiro lugar passou para Cacá Bueno, que havia terminado em segundo lugar, com Átila Abreu passando para o seu lugar, e Nelsinho Piquet subindo para terceiro. Já a primeira corrida do dia terminou com vitória de Felipe Fraga, seguido por Daniel Serra e Max Wilson.

Outro fato marcante da prova foi o acidente que deixou três vítimas, uma em estado grave, durante a prova da Stock Light. O acidente ocorreu dentro dos boxes quando os carros de Erik Mayrink e Gabriel Lusquiños se chocaram. Erik perdeu o controle do veículo e atingiu três homens.

Mauricio Luiz Masotti e Paulo Pegoraro foram atropelados, mas sem gravidade. Já Juarez dos Santos Ferreira, que também foi atingido e ficou internado na Santa Casa durante 13 dias até receber alta.