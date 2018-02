Início da semana pode ter tempo parcialmente nublado e chuva em MS

Foto: Ivanildo Gonçalves

O domingo (25.2) pode ser parcialmente nublado em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

Para a região Norte, a previsão é de chuva em abundância, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

A temperatura mínima prevista é de 17ºC e a máxima, de 34ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já em Campo Grande, os termômetros devem registrar temperatura entre 20ºC e 31ºC.