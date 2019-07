INFRAESTRUTURA Início de recapeamento põe fim a buraqueiras em 78 km na Capital Obras custarão R$ 15 milhões que serão pagos pelo financiamento contratado junto à Caixa Econômica Federal

Trechos de pavimentos trincados e já comprometidos, na quadra entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Abrão Júlio Rahe, a Rua Arthur Jorge começou a ser preparado para o recapeamento que se estenderá por 1,6 km, até a Rua Rachid Neder.

Segundo o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, é a largada do planejamento feito em conjunto com a Águas Guariroba, que prevê a execução 78 quilômetros de recapeamento até dezembro de 2020. São trechos de ruas nas sete regiões urbanas da cidade onde a concessionária vai substituir a rede de água com encanamento em cimento amianto, por canos de PVC, troca prevista no contrato de concessão.

Ainda neste ano, serão executados 33,8 quilômetros de recapeamento, enquanto no ano que vem, cobrirá mais 44,4 km. O recapeamento será feito quadra a quadra para reduzir o impacto da obra sobre a mobilidade urbana, já que nos locais onde o serviço estiver em andamento, o trânsito ficará interditado.

Depois da Arthur Jorge, já estão programadas intervenções na Rua Pernambuco, numa extensão de 2,1 quilômetros (da Padre João Cripa até a Bahia (e da Ceará até a Nelly Martins); mais 1,3 km da Antônio Maria Coelho (da Rua 25 de Dezembro até a Rua Bahia) e outros 800 metros (entre as avenidas Ernesto Geisel e América).

Na região urbana do Centro, que receberá 20,5 km de recapeamento, estão incluídas vias como a Avenida Salgado Filho, 2,8 km entre Calógeras e Tiradentes e mais 1,5 km (já na região urbana do Bandeira), entre as avenidas Afonso Pena e Noroeste. As ruas 14 de Julho e 13 de Maio terão o pavimento refeito entre avenidas Consolação e Fernando Correa da Costa.

Na região do Lagoa, que terá 4,1 km de recapeamento, receberão novo pavimento, a Avenida Tiradentes (entre Jamil Nachif e Salgado Filho) e ruas da Pátria (da Campos Sales até a Coronel Rogaciano) e Franklin Espindola. No Imbirussu, serão 1,7 km nas ruas Silveira Martins e Tietê. No Bandeira, 2,5 km, nas ruas Winston Churchill e Hélio de Castro Maia.

OUTRAS FRENTES DE RECAPEAMENTO

Além destas frentes de recapeamento em parceria com a Águas Guariroba, está em execução o recapeamento da Avenida Bandeirantes; em fase de assinatura do contrato, o da Rua Bahia; já foi feito o pavimento da Avenida Wanderlei Pavão, acesso ao Jardim Aeroporto, e na região do Nova Lima, onde será recapeada a Rua Lino Villacha (acesso ao Hospital São Julião) e outro trecho (com duplicação) da Avenida Zulmira Borba. Está em fase de elaboração o projeto do recapeamento de 28,2 quilômetros, investimento de R$ 15 milhões, recurso de um financiamento contratado junto à Caixa Econômica Federal (linha de crédito do FINISA).

