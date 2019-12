Clima Inmet alerta para tempestades em Campo Grande e outros 51 municípios de MS As chuvas devem atingir até os 50 milímetros e ventos de até 60km/h

Foto: Leonardo de França/Midiamax

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de tempestades para 52 cidades de Mato Grosso do Sul, válido até às 22h desta segunda-feira (16). As chuvas podem atingir até o acumulado de 50 milímetros e potencialmente acompanhada de rajadas de ventos de até 60km/h.

Ainda há o risco de queda de energia elétrica, estragos em plantações e quedas de galhos e possíveis alagamentos. É importante lembrar que em caso de rajadas de ventos, a população não deve se abrigar embaixo de árvores e nem estacionar os veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Além da Capital, as cidades em alerta são: Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Chapadão Do Sul, Corguinho, Deodápolis, Dois Irmãos Do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã e Itaquirai.

Ivinhema, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada Do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas Do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita Do Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Vicentina e Amambaí.

Caso a tempestade chegue com maior incidência nas cidades, o Inmet orienta a população a ligar para a Defesa Civil pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros pelo 193.