Inmet Inmet alerta para ventania e baixa umidade do ar neste fim de semana em MS As temperaturas voltaram a subir hoje e vão permanecer assim até terça-feira, chegando a 32ºC

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta para ocorrência de vendaval entre hoje e amanhã, com velocidade de até 60 km/h, classificado como “perigo potencial”.

As temperaturas voltaram a subir hoje e vão permanecer assim durante o fim de semana. O alerta para esta sexta-feira é por conta da baixa umidade relativa do ar, prevista de 30% a 20%.

No domingo (30), o tempo continua claro com baixa umidade do ar no período da tarde, exceto no sudoeste e extremo sul do Estado, onde o tempo fica nublado. As temperaturas variam de 16ºC a 34ºC.

Na segunda e terça-feira, tempo nublado, com previsão de chuva no sudoeste, centro-oeste e centro-sul do Estado. A máxima chega a 33ºC, também na terça-feira.

Para Campo Grande, amanhã a máxima chega a 32ºC e alerta para baixa umidade do ar. Até terça-feira não há previsão de chuva, mas há previsão de áreas nubladas e, ainda, o alerta de baixa umidade do ar.