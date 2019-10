Inmet emite alerta de tempestade para Campo Grande e mais 67 cidades de MS

O alerta começou a valer por volta das 10h30 desta segunda, e de acordo com o instituto, há risco de queda de árvores, alagamentos, corte de energia elétrica e estragos em plantações. Os ventos podem chegar aos 60km/h e pode chover 50 mm/dia.

As cidades em alerta segundo o Inmet são: Alcinópolis, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Campuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Figueirão, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Itaporã, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti.

Além de Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel do Oeste, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas, Vicentina e Água Clara.

As recomendações para a população são de que em caso de rajadas de vento, não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Não estacionar os veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Caso possível, é recomendado que desliguem os aparelhos elétricos e o quadro de energia.

Para maiores informações, entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).