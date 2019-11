Alerta Inmet faz novo alerta de temporal até a manhã de sábado em MS Aviso é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, queda de granizo e ventania de até 60 km por hora

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu novo alerta de temporal para praticamente todo Mato Grosso do Sul. Ao menos 78 municípios estão em aviso para tempestade que pode ocorrer durante esta sexta-feira (8) até às 9h de sábado.

O alerta é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, queda de granizo e ventos de 40 a 60 km por hora.

Estão na lista os municípios de Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Figueirão, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo,

O aviso também é válido para Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel do Oeste, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas, Vicentina e Água Clara.

De acordo com o Inmet, o tempo continua instável durante os próximos dias com pancadas de chuva e trovoadas isoladas que devem ocorrer principalmente à tarde, quando pode chover forte em pontos isolados.

Em Campo Grande, os termômetros devem ficar entre 21ºC e 31ºC. Em Dourados, a mínima será de 21ºC e a máxima não passa dos 29ºC. Já em Corumbá a temperatura fica entre 25ºC e 35ºC. Em Três Lagoas a mínima deve ser de 21ºC e a máxima de 33ºC.

As temperaturas começam a declinar na segunda-feira, mas já começam a aumentar novamente a partir de terça-feira.