Inmet prevê chuva e trovoadas para Mato Grosso do Sul

Foto: Denilson Secreta

Nesta sexta-feira (18.5), uma nova frente fria, associada a um ciclone extratropical no Sul do Brasil, chega às regiões Sudoeste e Sul de Mato Grosso do Sul, onde são esperadas pancadas de chuva e trovoadas, potencialmente fortes, especialmente no fim do dia. Nas demais áreas as chances de chuva diminuem na direção do Nordeste do estado, mas não podem ser descartadas.

A temperatura no Estado deve ficar entre 18ºC e 35ºC e a umidade relativa do ar terá a variação de 35% a 90%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:

Bonito – 22°C (mínima) / 28ºC (máxima)

Coxim – 23ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Dourados – 23ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Naviraí – 23ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Nova Andradina – 23ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Ponta Porã – 21ºC (mínima) / 27ºC (máxima)

Três Lagoas – 23ºC (mínima) / 32ºC (máxima)