Inmet prevÃª mÃ¡xima de 33Â°C e chuva em todas as regiÃµes nesta terÃ§a-feira

CLIMA Inmet prevê máxima de 33°C e chuva em todas as regiões nesta terça-feira Na Capital, a máxima será de 29°C e há previsão de chuva

Campo Grande com céu parcialmente nublado nesta manhã Foto: Henrique Kawaminami

A terça-feira (8) será de céu nublado e chuva em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, conforme aponta dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura máxima não passará dos 33°C.

Em Campo Grande, a previsão é de manhã de céu nublado e, à tarde, nublado com pancadas de chuva em áreas isoladas. A máxima será de 29°C. Em Três Lagoas, Paranaíba, Selvíria, Paraíso das Águas e Santa Rita do Pardo, a máxima será de 31°C e poderão ocorrer pancadas de chuva à tarde e a noite.

Na região sul, a previsão é de céu nublado durante todo o dia e pancadas de chuva à noite. A máxima poderá chegar aos 33°C em Dourados, Ponta Porã, Antônio João, Itaquiraí e Paranhos. Em Corumbá, Aquidauana, Ladário, Porto Murtinho e Miranda, a previsão é de céu nublado e pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite. A máxima não passará dos 30°C.