Clima Inmet prevê segunda-feira com calor de 40°C e baixa umidade do ar em MS Em Campo Grande, a máxima poderá chegar aos 38°C

Campo Grande amanheceu com céu claro nesta segunda-feira Foto: Kerolyn Araújo

A segunda-feira (4) será de predomínio de calor em Mato Grosso do Sul e os termômetros poderão chegar aos 40°C em algumas regiões. A umidade do ar também ficará baixa em todo o Estado, segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Campo Grande, o dia será de céu parcialmente nublado e a máxima poderá chegar aos 38°C. Poderão ocorrer pancadas de chuva em áreas isoladas à tarde. Em Dourados, Amambai, Ivinhema, Angélica, Japorã, Tacuru, Ponta Porã e Bodoquena, a máxima será de 37°C, com previsão de pancadas de chuva no período da tarde. A umidade do ar ficará entre 35% a 80%.

Na região leste, o dia será de céu claro com possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas à tarde. A máxima poderá chegar aos 38°C em Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba, Nova Andradina e Bataguassu. A umidade do ar ficará entre 30% a 65%.

Corumbá, Miranda, Porto Murtinho e Anastácio, a umidade do ar ficará entre 30% a 75% e a máxima poderá chegar aos 40°C. Pode chover à tarde.