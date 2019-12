Inmet prevÃª terÃ§a-feira com cÃ©u parcialmente nublado e chuva isolada em MS

CLIMA Inmet prevê terça-feira com céu parcialmente nublado e chuva isolada em MS Na Capital, há previsão de chuva a qualquer hora do dia; temperatura máxima não passará dos 28°C

Campo Grande com céu nublado no início desta terça-feira. Foto: Henrique Kawaminami

A terça-feira (10) será de céu parcialmente nublado e há previsão de pancadas de chuva em todo o Mato Grosso do Sul, conforme prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura máxima poderá chegar aos 32°C.

Em Campo Grande, a manhã será de céu nublado e, à tarde, há possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. Na região sul, a previsão é de céu nublado e chuva a qualquer hora do dia. A máxima na Capital, Dourados, Amambai, Mundo Novo, Naviraí, Bonito, Tacuru, Coronel Sapucaia e Ponta Porã, será de 28°C.

Sonora, Coxim, Figueirão, Rochedo, Alcinópolis e Pedro Gomes, a máxima será de 29°C com chuva a qualquer hora do dia. Em Batayporã, Taquarussu, Inocência, Aparecida do Taboado, Três Lagoas, Aquidauana, Corumbá e Porto Murtinho, a máxima poderá chegar aos 32°C. Há previsão de chuva a qualquer hora do dia.