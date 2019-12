Clima Inmet prevê terça-feira de céu nublado e chuva em todas as regiões de MS Em Campo Grande, a temperatura máxima não passará dos 26°C

Céu parcialmente nublado no bairro Itanhangá, em Campo Grande Foto: Henrique Kawaminami

A chuva não vai dar trégua e a previsão para a terça-feira (17) é de mais pancadas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, segundo divulgado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Campo Grande, a manhã será de céu nublado e há previsão de pancadas de chuva à tarde e a noite. A temperatura máxima não passará dos 26°C. Em Dourados, Antônio João, Eldorado, Novo Horizonte do Sul, Tacuru, Jateí, Guia Lopes da Laguna e Bonito, poderão ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A máxima será de 27°C.

Na região leste, a previsão é de pancadas de chuva em áreas isoladas de manhã. À tarde, as pancadas serão mais fortes, podendo ser acompanhadas de trovoadas. A máxima será de 31°C em Anaurilândia, Bataguassu, Aparecida do Taboado, Três Lagoas, Selvíria, Água Clara e Santa Rita do Pardo.

Sonora, Figueirão, São Gabriel do Oeste, Rio Negro, Aquidauana, Ladário, Miranda e Porto Murtinho, terão máxima de até 33°C nesta terça-feira. A previsão é de chuva a qualquer hora do dia.