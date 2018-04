Inmet prevê terça-feira nublado com pancadas de chuva no Estado

Foto: Edemir Rodrigues

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê terça-feira nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no centro, oeste e norte do Estado. Nas demais regiões o dia deve ser parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas a tarde. A temperatura deve variar de 20ºC (mínima) a 33ºC (máxima) e a umidade relativa do ar variando de 55% a 95%.

Confirma as temperaturas em alguns municípios do Estado, conforme levantamento do Climatempo:

Campo Grande – 20ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

Dourados –19ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Corumbá –23ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Três Lagoas –22ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Ponta Porã – 18ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

Coxim – 21ºC (mínima) / 30ºC (máxima)