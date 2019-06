COMITIVA DOS CHEFS Inscrições abertas para concessão de espaços das melhores receitas regionais Podem participar, chefs de cozinha, bartender, bartender free style, food trucks, bikes, carrinhos e demais modalidades móveis de alimentação

Foto: Divulgação

A edição 2019 do Festival Gastronômico Comitiva dos Chefs 2019 vai selecionar pratos elaborados com ingredientes regionais (Mato Grosso do Sul), com objetivo de criar um roteiro personalizado nos bares, restaurantes e empreendimentos alimentícios de Campo Grande.

Podem participar, chefs de cozinha, bartender, bartender free style, food trucks, bikes, carrinhos e demais modalidades móveis de alimentação. Contudo, os profissionais autônomos precisarão ter parceria com algum restaurante, a fim de que o prato vencedor seja disponibilizado para venda, posteriormente e sinalizado com o selo “Comitiva dos Chefs”.

As iguarias selecionadas terão espaço para comercialização durante os três dias de festival, no entanto, deverão atender alguns critérios fundamentais a fim de que sejam classificados. Como a finalidade do evento é atrair a população e fortalecer a gastronomia regional, os pratos comercializados não devem ser superiores ao preço de R$ 25 reais.

Em primeiro lugar, a receita enviada para a seleção precisa conter pelo menos um dos seguintes ingredientes regionais: jacaré, guariroba, mandioca, carne seca, pequi, pimentas, jenipapo, baru, guavira, jatobá, tamarindo, Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCS), entre outros.

Foi autorizada também, a elaboração de pratos desenvolvidos ou adaptados a partir de um já existente no mercado de alimentação. Contudo, o participante terá que se responsabilizar para que sua receita conste no menu de um restaurante da cidade de origem, por pelo menos 12 meses.

DETALHES DA SELEÇÃO

As inscrições serão feitas exclusivamente no site do Festival Gastronômico (http://comitivadoschefs.com.br/restaurantes/), no qual deverá ser preenchido os dados do formulário, ficha técnica e uma foto do alimento preparado. O julgamento será realizado por uma equipe de chefs da Associação dos Profissionais de Gastronomia de Mato Grosso do Sul (APGMS) que avaliará (às cegas), sem saber o nome do inscrito.

O resultado dos selecionados será divulgado no site do evento, no dia 5 de julho e o critério de escolha atenderá os seguintes quesitos: sabor, regionalidade, criatividade, apresentação e equilíbrio. Cada item terá nota entre 1 e 5 e a pontuação final será estipulada pela soma total da votação. Vale destacar que os restaurantes que participaram do evento em 2017 terão cinco pontos iniciais na competição.

Os autores das receitas selecionadas terão opção de escolher entre duas categorias de espaço no evento que são stands com estrutura básica para restaurantes, ou áreas livres com ponto de energia (para carrinhos, bikes e trucks). No primeiro caso será cobrada uma taxa de 15% e no segundo, 12%, para fins de custeio administrativo.

As categorias de alimentos também foram delimitadas pela organização e devem oferecer as seguintes opções: massas, risotos, carne vermelha, frango, peixe, jacaré, cordeiro, porco e demais proteínas (prato principal). Nos casos de entradas e petiscos serão oferecidos: sanduiches, pães, tortas salgadas, salgados fritos e assados. Entre as opções de doces e cafés, as alternativas são: tortas, bolos, cafés, sorvetes e picolés. Já o bar de drinks só poderá comercializar as bebidas preparadas pelos proprietários.

SOBRE O PROJETO

O projeto Festival Comitiva dos Chefes foi contemplado pelo Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC) da Prefeitura de Campo Grande e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR). A edição 2019 será realizada na Plataforma Cultural, localizada na Esplanada Ferroviária, entre 16 e 18 de agosto, em Campo Grande (MS). O endereço é Avenida Calógeras, 3015, Centro.

Mais informações sobre a inscrição no endereço: http://comitivadoschefs.com.br/restaurantes/